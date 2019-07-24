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9:31   24 Июля 2019
Россия

Сибиряки просят ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров

Сибиряки просят ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров

Почти 44 тысячи жителей Сибирского федерального округа (СФО) поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории региона из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области.

Текст петиции появился на портале change.org. В ней говорится, что пожары в Сибири продолжаются несколько недель, а режим ЧС для всей территории региона еще не объявлен. Авторы призывают немедленно ввести режим, а также принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров.

Как сообщает региональный лесопожарный центр на на севере Красноярского края лесные пожары раскинулись на 846 тысячах гектаровов, при этом угрозы населенным пунктам нет. В Приангарье общая площадь лесных пожаров составила 110 тысяч гектаров. В зоне космомониторинга — 340 тысяч гектаров.

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Автор: Арсений Аскольский
#петиция #пожар #сибирь

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