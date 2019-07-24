Курилки в российских аэропортах захотели сделать платными

Госдума готовит поправки к закону о возвращении курилок в аэропорты. Предполагается, что они станут платными, сообщают 24 июля «Известия», ссылаясь на первого зампреда комитета по охране здоровья нижней палаты Федота Тумусова.

Он объяснил, что содержание курилок в аэропортах стоит денег, поэтому эти расходы планируется переложить на пассажиров.

«Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами», — подчеркнул парламентарий.

Тумусов добавил, что вход в курилку будет осуществляться за плату в размере 50-100 рублей. Он также подчеркнул, что правительство должно в отдельном нормативном акте обозначить максимальный уровень концентрации табачного дыма около помещений.

Государственная дума ранее в первом чтении одобрила законопроект, который предполагает возвращение комнат для курильщиков в российские аэропорты.