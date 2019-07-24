Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число пострадавших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до восьми

Число пострадавших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до восьми

 Создатель «Пятерочки» должен более 17 миллионов рублей Михаилу Горяинову

Создатель «Пятерочки» должен более 17 миллионов рублей Михаилу Горяинову
Зеленский никогда не пойдет на уступки по Крыму

Зеленский никогда не пойдет на уступки по Крыму

Экс-лидер Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант»

Экс-лидер Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант»
Индийские ВС проведут первые в истории страны военно-космические учения

Индийские ВС проведут первые в истории страны военно-космические учения

 Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании

Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании
Число пострадавших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до восьми

Число пострадавших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до восьми

 Создатель «Пятерочки» должен более 17 миллионов рублей Михаилу Горяинову

Создатель «Пятерочки» должен более 17 миллионов рублей Михаилу Горяинову
Зеленский никогда не пойдет на уступки по Крыму

Зеленский никогда не пойдет на уступки по Крыму

Экс-лидер Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант»

Экс-лидер Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант»
Индийские ВС проведут первые в истории страны военно-космические учения

Индийские ВС проведут первые в истории страны военно-космические учения

 Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании

Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании
9:40   24 Июля 2019
Россия

Курилки в российских аэропортах захотели сделать платными

Курилки в российских аэропортах захотели сделать платными

Госдума готовит поправки к закону о возвращении курилок в аэропорты. Предполагается, что они станут платными, сообщают 24 июля «Известия», ссылаясь на первого зампреда комитета по охране здоровья нижней палаты Федота Тумусова. 

Он объяснил, что содержание курилок в аэропортах стоит денег, поэтому эти расходы планируется переложить на пассажиров. 

«Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами», — подчеркнул парламентарий.

Тумусов добавил, что вход в курилку будет осуществляться за плату в размере 50-100 рублей. Он также подчеркнул, что правительство должно в отдельном нормативном акте обозначить максимальный уровень концентрации табачного дыма около помещений. 

Государственная дума ранее в первом чтении одобрила законопроект, который предполагает возвращение комнат для курильщиков в российские аэропорты. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #аэропорты #общество #курилки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...