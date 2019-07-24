Российский боксер погиб после боя в США

Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в результате травм. Спортсмен участвовал в поединке за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса против Сабриела Матиаса. Об этом 24 июля сообщает «Лента.ру».

По информации издания, российский спортсмен скончался в американской больнице. Отмечается, что у Дадашева не выдержало сердце. Ему было 28 лет.

Во время боя Дадашев проигрывал сопернику. Он начал пропускать много ударов. Матиас был готов закончить поединок раньше, однако россиян не захотел признать поражение. Тренер боксера Бадди Макгирт, увидев неладное, прекратил бой. Он рассказал, что в перерывах между раундами давал спортсмену воду, но Дадашев ее выплевывал, из-за чего был обезвожен. Когда боксер покинул поединок, его начало тошнить, он потерял сознание. Россиянина экстренно госпитализировали.

Его доставили в больницу, где провели операцию, в ходе которой удалили часть черепа. По словам нейрохирурга, у спортсмена было сильное кровотечение. Позже его ввели в медикаментозную кому.

Поражение от Матиаса стало первым в карьере Дадашева.