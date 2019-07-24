Бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев сообщил, что покинет страну с российской авиабазы в городе Канте. Об этом 24 июля сообщают РИА Новости.

«С Канта вылетаю. Нет, вы не думайте, там не бомбардировщик, не истребитель обычный борт», — передает агентство его слова.

22 июля Атамбаев заявлял, что намерен вылететь в Москву на два дня. Он не стал рассказывать о целях поездки и запланированных встречах, подчеркнул, что это конфиденциальная информация.

На прошлой неделе полиция в третий раз вызвала бывшего лидера Киргизии на допрос для дачи показаний по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Однако Атамбаев проигнорировал повестку, как и предыдущие две. Три неявки на допрос дают право киргизскому МВД принудительно привести свидетеля.

Прокуратура подозревает Атамбаева в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также к освобождению по фальшивым медсправкам лидера ОПГ Азиза Батукаева и другим нарушениям закона. В случае, если вина экс-президента будет доказана, ему грозит пожизненный срок.

Атамбаев опровергает обвинения парламентариев. Он заявил, что готов ответить за все поступки на посту главы страны.