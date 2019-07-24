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8:36   24 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Подозреваемый в коррупции экс-президент Киргизии заявил, что покинет страну

Подозреваемый в коррупции экс-президент Киргизии заявил, что покинет страну

Бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев сообщил, что покинет страну с российской авиабазы в городе Канте. Об этом 24 июля сообщают РИА Новости. 

«С Канта вылетаю. Нет, вы не думайте, там не бомбардировщик, не истребитель обычный борт», — передает агентство его слова. 

22 июля Атамбаев заявлял, что намерен вылететь в Москву на два дня. Он не стал рассказывать о целях поездки и запланированных встречах, подчеркнул, что это конфиденциальная информация. 

На прошлой неделе полиция в третий раз вызвала бывшего лидера Киргизии на допрос для дачи показаний по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Однако Атамбаев проигнорировал повестку, как и предыдущие две. Три неявки на допрос дают право киргизскому МВД принудительно привести свидетеля. 

Прокуратура подозревает Атамбаева в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также к освобождению по фальшивым медсправкам лидера ОПГ Азиза Батукаева и другим нарушениям закона. В случае, если вина экс-президента будет доказана, ему грозит пожизненный срок. 

Атамбаев опровергает обвинения парламентариев. Он заявил, что готов ответить за все поступки на посту главы страны. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #киргизия #общество #атамбаев

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