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7:53   24 Июля 2019
Россия

Внеплановая проверка детских лагерей пройдет в Приморье

Внеплановая проверка детских лагерей пройдет в Приморье

Детские лагеря Приморского края, в частности палаточные, внепланово проверят после пожара под Хабаровском, из-за которого скончались четыре ребенка, сообщили в приморской администрации 24 июля.

Об этом сообщили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое началось с минуты молчания в память о погибших детях. Мероприятие возглавил врио вице-губернатора края Олег Мельников.

«В крае усилят контроль за обеспечением безопасности отдыха детей в летних лагерях», — добавили в публикации.

Мельников указал, что в регионе зарегистрировано шесть палаточных лагерей.

Сотрудники регионального МЧС повторно проверят пожарную безопасность и состояние соответствующих систем в местах отдыха детей. Кроме этого, персонал лагерей должен усилить наблюдение за маленькими отдыхающими.

Внеплановая проверка детских лагерей пройдет в Приморье

В понедельник, 22 июля, в МЧС сообщили о пожаре в палаточном городке под Хабаровском. Согласно данным, 20 из 26 палаток лагеря сгорели. Всего там отдыхали 189 детей. Пять взрослых и семь детей пострадали от пожара, еще один ребенок скончался на месте. Позже трое детей умерли в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В Хабаровском крае ввели трехдневный траур с 24 июля.

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Автор: Анна Манц
#мчс #приморье #детский лагерь #проверка

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