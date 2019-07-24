ВС России и Китая продолжат укреплять сотрудничество

Российские и китайские военнослужащие и дальше будут наращивать взаимодействие, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь на пресс-конференции 24 июля.

«Китай и Россия вступили в новую эпоху отношений, взаимодействие вооруженных сил двух стран также вступило в новую эпоху под стратегическим руководством лидеров наших государств», — отметил он.

Укрепление затрагивает не только отношения Москвы и Пекина в военной сфере, но и взаимную поддержку, активизацию механизмов в области обменов на высоком уровне, стратегическую работу, разработку военного оборудования и противодействие терроризму.

Это поспособствует сохранению мира на Земле, балансу международной безопасности и стабильности, добавил Цянь.

23 июля военнослужащие России и Китая впервые провели совместное воздушное патрулирование. Самолеты дальней авиации тогда поднялись в воздух в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сообщалось, что российские летчики находились в полете порядка 11 часов, за которые они преодолели девять тысяч километров.