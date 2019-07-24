Почти половина людей опаздывают на рейс из-за дорожных ситуаций

Сотрудники онлайн-магазина путешествий опросили свыше двух тысяч клиентов, чтобы узнать самые частые причины опоздания на самолет.

Почти половина пассажиров — 43 процента — хотя бы раз пропустила рейс из-за разнообразных дорожных ситуаций, в частности аварий, пробок или ремонтных работ. Более четверти просто просыпали время вылета или же поздно выходили из дома.

Пятая часть респондентов была вынуждена отказаться от поездки из-за внезапно выявленных проблем со здоровьем, еще на семь процентов повлияли срочные и неотложные дела.

Из всех опрошенных только три процента никогда не опаздывали на самолет.