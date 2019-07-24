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6:53   24 Июля 2019
Весь мир

Nissan намерен уволить 10 тысяч работников по всему миру

Nissan намерен уволить 10 тысяч работников по всему миру

Десять тысяч сотрудников японского автомобильного концерна Nissan вскоре останутся без работы, утверждает телекомпания NHK 24 июля.

Основной причиной такого решения, по сообщению ресурса, стало финансовое состояние компании. Прибыть от основной деятельности Nissan сократилась на 40 процентов в сравнении с прошлым финансовым годом. Вместе с этим, падают продажи на территориях Европы и Америки.

В материале указано, что сокращения по большей части коснутся зарубежных филиалов концерна. Авторы также указывают, что число производственных линий также намерены уменьшить.

В мае уже поступали подобные сообщения, однако тогда называли цифру 4,8 тысячи людей. Телекомпания предположила, что ее увеличили вдвое для сокращения расходов и оптимизации положения на рынке. Стоить помнить и о недавних скандалах, а затем и аресте бывшего главы Nissan Карлоса Гона.

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Автор: Анна Манц
#увольнение #nissan

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