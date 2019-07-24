КНР хочет полностью запретить ядерное оружие

Китайская Народная Республика выступила за окончательный и полный запрет ядерных вооружений, следует из «Белой книги по национальной обороне Китая в новую эпоху». Ее опубликовали 24 июля.

«А также полное уничтожение ядерного оружия», — добавили в документе.

20 октября прошлого года американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за «нарушений» со стороны России. 2 февраля он указал на желание создать новый и улучшенный документ, в котором будут участвовать не только Москва и Вашингтон, но и Пекин.

Спустя несколько часов российский глава Владимир Путин заявил о зеркальном ответе на приостановку действия ДРСМД со стороны Штатов и распорядился о прекращении попыток инициирования переговоров по соглашению, чтобы дождаться «пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог». Однако этого все еще не произошло. 3 июля Путин подписал указ о приостановке ракетного договора.