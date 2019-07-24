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5:51   24 Июля 2019
Россия

Игнорирование «Усольехимпрома» может привести к «экологическому Чернобылю»

Игнорирование «Усольехимпрома» может привести к «экологическому Чернобылю»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе глобальной экологической катастрофы в беседе с «Известиями». Ее центром может стать предприятие «Усольехимпром» в Иркутской области, которое требует рекультивации.

Завод специализируется на производстве хлора и других химических вещества. Собеседница отметила, что собственники предприятия выкачали из него все, что можно. В первую очередь, «Усольехимпром» необходимо очистить от ртути, так как он перенасыщен ею.

Рядом с заводом находится Ангара, а ряд емкостей с опасными веществами, в частности с нефтеотходами, находятся под давлением. Если их прорвет, то вред будет сравним со взрывом на атомной электростанции.

«Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», — сказала Радионова.

Росприроднадзор уже связался с правительством насчет этой проблемы. Глава ведомства также призвала собственников подобных предприятий заранее подготовить резервные деньги для предупреждения таких ситуаций, ведь иркутское предприятие — не единственный пример халатности.

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Автор: Анна Манц
#катастрофа #экология #росприроднадзор

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