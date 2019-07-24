Коллекционер потратил свыше 430 тысяч долларов на кроссовки Nike 1972 года
Кроссовки Moon Shoe, которые выпустила фирма Nike в 1972 году, ушли с молотка за 437,5 тысячи долларов, сообщили на сайте аукционного дома Sotheby's. Отмечается, что это новый мировой рекорд для пары кроссовок, он в четыре раза выше предшественника. Изначальная цена лота составляла 160 тысяч.
Проданную модель разработали соучредитель Nike и тренер по бегу Билл Бауэрман во время летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. Всего выпустили только 12 «муншузов».
The 1972 Nike Waffle Racing Flat 'Moon Shoe,' the last remaining pair in Sotheby's Stadium Goods: the Ultimate Sneaker Collection, achieved $437,500 earlier today, setting a new world auction record for a pair of sneakers. #SothebysStadiumGoods https://t.co/GGmjh8hSKh— Sotheby's (@Sothebys) 23 июля 2019 г.
Обладателем реликвии стал коллекционер Майлс Надал. Он планирует выставить кроссовки в собственном музее в Торонто, где находится коллекция классических автомобилей. Отмечается, что в распоряжении Надала теперь имеется 100 самых редких пар кроссовок. 99 из них он приобрел на прошлой неделе за 850 тысяч долларов.
«Мы очень рады, что все 100 пар этой исключительной коллекции редких кроссовок останутся вместе с Майлзом в его частном музее», — отметил глава аукциона по электронной коммерции.