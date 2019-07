Коллекционер потратил свыше 430 тысяч долларов на кроссовки Nike 1972 года

Кроссовки Moon Shoe, которые выпустила фирма Nike в 1972 году, ушли с молотка за 437,5 тысячи долларов, сообщили на сайте аукционного дома Sotheby's. Отмечается, что это новый мировой рекорд для пары кроссовок, он в четыре раза выше предшественника. Изначальная цена лота составляла 160 тысяч.

Проданную модель разработали соучредитель Nike и тренер по бегу Билл Бауэрман во время летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. Всего выпустили только 12 «муншузов».

The 1972 Nike Waffle Racing Flat 'Moon Shoe,' the last remaining pair in Sotheby's Stadium Goods: the Ultimate Sneaker Collection, achieved $437,500 earlier today, setting a new world auction record for a pair of sneakers. #SothebysStadiumGoods https://t.co/GGmjh8hSKh