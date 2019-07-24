Власти хотят создать единую базу россиян

Государственная дума получила на рассмотрение правительственный законопроект, который предлагает создать единый информационный ресурс с данными о гражданах страны и иностранцах, находящихся на территории России.

Такая база должна обеспечить переход на новый уровень расчета и начисления налогов, сократить мошенничество в льготной сфере и количество людей, уклоняющихся от налогов, а также повысить сбор платежей в бюджет государства. Кроме этого, предполагается, что ресурс позволит в будущем отказаться от переписи населения.

Реестр будет содержать ФИО, даты и места рождения и смерти, СНИЛС, ИНН, данные о медицинском и социальном страховании, образовании, военной обязанности, семейном положении, родственных связях и прочее. Оператором выступит Федеральная налоговая служба.

Данные должны будут загрузить профильные ведомства, а ФСБ и СВР наделят правом вносить изменения или дополнительные сведения. Доступ к «всероссийскому списку» получат органы власти разных уровней, фонды и избиркомы. Информацию также сопрягут с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Если законопроект примут, что база заработает в январе 2022 года. Переходный период займет три года.