Семьи погибших в палаточном городке детей получат по 200 тысяч рублей на похороны

Власти Хабаровского края выплатят семьям, чьи дети погибли от пожара в палаточном лагере базы «Холдоми», по 200 тысяч рублей на организацию похорон, сообщила пресс-секретарь главы региона Надежда Томченко 24 июля.

«Семьи пострадавших также получат выплаты — 200 тысяч рублей, если был причинен легкий вред здоровью, 400 тысяч рублей — тяжкий и средней тяжести вред», — добавила она.

Кроме этого, семьи погибших получат по миллиону рублей в качестве материальной помощи. Администрация Комсомольска-на-Амуре предоставит по 200 тысяч рублей трем семьям, а правительство Амурского района окажет необходимое содействие родным одной из погибших.

Краевое правительство выразило соболезнования в связи с гибелью детей.

«Следствие разберется в причинах произошедшего, а виновные будут наказаны. Хабаровский край скорбит вместе с вами», — указано в публикации.

В понедельник, 22 июля, в МЧС сообщили о пожаре в палаточном городке под Хабаровском. Согласно данным, 20 из 26 палаток лагеря сгорели. Всего там отдыхали 189 детей. Пять взрослых и семь детей пострадали от пожара, еще один ребенок скончался на месте. Позже трое детей, которые находились в реанимации с сильными ожогами, умерли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».