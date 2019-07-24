Минкульт узнает, каких Винни-Пухов можно ожидать от отечественной анимации

Министерство культуры РФ намерено узнать, каких героев и сценариев можно ожидать от отечественной анимации в предстоящем году, рассказала глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова в комментарии РИА Новости 24 июля.

Ранее на заседании экспертного совета участники отметили отсутствие понимания, «какого же действительно продукта не хватает на рынке». Чтобы решить этот вопрос, на студии «Союзмультфильма» министерство организует круглый стол.

«В начале учебного года, где-нибудь в середине сентября… когда дети пойдут в школу, а все взрослые вернутся из отпусков», — уточнила она.

В дискуссии поучаствуют художники, классики российской анимации, новые компании отрасли, представители старшего поколения и другие лица, заинтересованные темой. Они выберут приоритетные направления и обсудят количество образовательных программ.