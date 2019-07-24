Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число пострадавших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до восьми

Число пострадавших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до восьми

 Создатель «Пятерочки» должен более 17 миллионов рублей Михаилу Горяинову

Создатель «Пятерочки» должен более 17 миллионов рублей Михаилу Горяинову
Зеленский никогда не пойдет на уступки по Крыму

Зеленский никогда не пойдет на уступки по Крыму

Экс-лидер Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант»

Экс-лидер Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант»
Индийские ВС проведут первые в истории страны военно-космические учения

Индийские ВС проведут первые в истории страны военно-космические учения

 Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании

Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании
Число пострадавших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до восьми

Число пострадавших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до восьми

 Создатель «Пятерочки» должен более 17 миллионов рублей Михаилу Горяинову

Создатель «Пятерочки» должен более 17 миллионов рублей Михаилу Горяинову
Зеленский никогда не пойдет на уступки по Крыму

Зеленский никогда не пойдет на уступки по Крыму

Экс-лидер Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант»

Экс-лидер Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант»
Индийские ВС проведут первые в истории страны военно-космические учения

Индийские ВС проведут первые в истории страны военно-космические учения

 Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании

Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании
4:21   24 Июля 2019
Россия

Минкульт узнает, каких Винни-Пухов можно ожидать от отечественной анимации

Минкульт узнает, каких Винни-Пухов можно ожидать от отечественной анимации

Министерство культуры РФ намерено узнать, каких героев и сценариев можно ожидать от отечественной анимации в предстоящем году, рассказала глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова в комментарии РИА Новости 24 июля.

Ранее на заседании экспертного совета участники отметили отсутствие понимания, «какого же действительно продукта не хватает на рынке». Чтобы решить этот вопрос, на студии «Союзмультфильма» министерство организует круглый стол.

«В начале учебного года, где-нибудь в середине сентября… когда дети пойдут в школу, а все взрослые вернутся из отпусков», — уточнила она.

В дискуссии поучаствуют художники, классики российской анимации, новые компании отрасли, представители старшего поколения и другие лица, заинтересованные темой. Они выберут приоритетные направления и обсудят количество образовательных программ.

«Каких героев нам стоит ждать, поговорить с психологами, каким именно должен быть наш герой, чтобы не заниматься тем, чтобы ставить категории «0+» или «6+», а изначально обсудить, каких Винни-Пухов нам ждать от российских аниматоров», — сказала Любимова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#минкульт #анимация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...