Отряды ВВО привели в повышенную готовность из-за паводка в Приамурье

Паводок в Амурской области спровоцировал приведение сводных отрядов ликвидации последствий ЧС Восточного военного округа в повышенную готовность, сообщили в пресс-службе ВВО 24 июля.

Это относится к армии округа, которая находится на территориях Приамурья, Хабаровского края и Еврейской автономной области. Отмечается, что в них состоит свыше 400 военнослужащих, а также порядка 50 единиц военной и специальной техники.

Дежурные на постоянной основе следят за паводковой обстановкой в подведомственных районах. При необходимости, военные ВВО помогут пострадавшим.

Напомним, что из-за сильных ливней в ряде областей и городов Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации. В общей сложности подтоплено более четырех сотен придомовых территорий и несколько десятков участков дорог. В частности, в Сковородинском районе обвалилось дорожное полотно. В инциденте пострадало два человека.