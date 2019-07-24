Отряды ВВО привели в повышенную готовность из-за паводка в Приамурье
Паводок в Амурской области спровоцировал приведение сводных отрядов ликвидации последствий ЧС Восточного военного округа в повышенную готовность, сообщили в пресс-службе ВВО 24 июля.
Это относится к армии округа, которая находится на территориях Приамурья, Хабаровского края и Еврейской автономной области. Отмечается, что в них состоит свыше 400 военнослужащих, а также порядка 50 единиц военной и специальной техники.
Дежурные на постоянной основе следят за паводковой обстановкой в подведомственных районах. При необходимости, военные ВВО помогут пострадавшим.
Напомним, что из-за сильных ливней в ряде областей и городов Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации. В общей сложности подтоплено более четырех сотен придомовых территорий и несколько десятков участков дорог. В частности, в Сковородинском районе обвалилось дорожное полотно. В инциденте пострадало два человека.
В Амурской области устраняют последствия прохождения циклона https://t.co/dxg3yxGQVF с помощью @YouTube— МЧС Амурская область (@smimchs28) 22 июля 2019 г.