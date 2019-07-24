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3:54   24 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Спецназ направили в Донецкую область для обеспечения порядка при подсчете голосов

Спецназ направили в Донецкую область для обеспечения порядка при подсчете голосов

Министерство внутренних дел Украины направило в город Покровск Донецкой области группы специального назначения Национальной полиции, чтобы сдерживать протестующих у Окружной избирательной комиссии №50, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что они отправились в населенный пункт воздухом.

Напомним, что с 22 июня у здания избиркома проходят протесты, которые вызваны сообщениями о нарушениях на парламентских выборах. Митингующие установили палатки и принесли шины.

Спецназ направили в Донецкую область для обеспечения порядка при подсчете голосов

21 июля на Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. После обработки 95,01 процента протоколов на первом месте остается президентская партия «Слуга народа» с 43,13 процентами поддержки, за ней «Оппозиционная платформа — за жизнь» с 13,06 процентами, потом идет «Батькивщина», за которую проголосовали 8,18 процента. Пятерку замыкают «Европейская солидарность» и «Голос», за них проголосовали 8,12 и 5,84 процента украинцев соответственно.

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Автор: Анна Манц
#украина #выборы #спецназ

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