Стала известна причина задержания российского сунда в КНДР

Заместитель директора «Северо-Восточной рыболовной компании» Сергей Седлер рассказал подробности задержания сайнера «Сянхайлинь-8» пограничниками КНДР в комментарии РИА Новости 24 июля.

Ранее стало известно, что рано утром 17 июля пограничная служба Корейской Народно-Демократической Республики задержала российское судно и конвоировало его в порт. Связь с моряками отсутствует. Представитель дипмиссии России смог посетить корабль только 23 июля.

Седлер рассказал, что на борту находятся 17 людей, в частности два специалиста из Южной Кореи. Консул Андрей Мамаев после визита на сейнер рассказал заместителю, что иностранцы, капитан и его помощник находятся в отеле, а остальных членов экипажа не выпускают из кают.

«Ежедневно проводятся допросы и досмотры… Это один экипаж, и мы требуем, чтобы всех его членов вернули на борт, а судно — судовладельцу», — заявил собеседник.

Он добавил, что корабль находится в Вонсане. Также существует угроза, что еда и вода заканчиваются.

«Чтобы обеспечивать безопасную стоянку судна, вахта должна нестись круглосуточно. А пограничники КНДР парализовали работу, безопасность судна встала под угрозу», — отметил Седлер.

В консульстве рассказали, что причина ареста — пересечение охраняемой зоны без уведомления. Вообще, водное пространство на расстоянии 12 миль от берега — это территориальные воды КНДР. Однако республика установила дополнительные 50 миль как «военно-охраняемую зону».

«Это зона водной территории, где свободно перемещаются суда России и других стран», — добавил Седлер.

Сейнер добывает крабов в подзоне «Приморье», после чего идет в порт Зарубино, а потом в Сокчо. Путь пролегает через охраняемую зону, но это обычный маршрут, раньше задержаний не было.