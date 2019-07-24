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2:58   24 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Главу МВД Латвии раскритиковали из-за любви к творчеству Лепса

Главу МВД Латвии раскритиковали из-за любви к творчеству Лепса

Глава министерства юстиций Латвии Янис Борданс оказался недоволен тем, что министр внутренних дел республики Сандис Гиргенс был на недавнем концерте российского музыканта Григория Лепса в Юрмале, сообщило агентство Kas jauns.

«Министр внутренних дел сидел в первых рядах на концерте Лепса, чтобы унизить латвийское государство», — заявил он.

Вместе с тем, чиновник выразил недовольство по поводу того, что российскому певцу все еще не запретили въезд в Латвию. Однако Лепс состоит в списке нежелательных лиц, следовательно ему нельзя посещать республику.

Гиргенс еще не отреагировал на критику коллеги.

Главу МВД Латвии раскритиковали из-за любви к творчеству Лепса

Напомним, что в Латвии хотят создать правовой механизм, который не позволил бы людям, связанным с «преступными группами», посещать страну и гастролировать в ней. В список нежелательных лиц также требуют внести лиц, которые активно поддерживают внешнюю политику России. Согласно утверждениям инициаторов реестра, Лепс относится к таким людям.

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Автор: Анна Манц
#латвия #концерт #мвд #лепс #министерство юстиций

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