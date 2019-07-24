Ио главы Пентагона официально возглавил ведомство

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число пострадавших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до восьми

Число пострадавших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до восьми

 Создатель «Пятерочки» должен более 17 миллионов рублей Михаилу Горяинову

Создатель «Пятерочки» должен более 17 миллионов рублей Михаилу Горяинову
Зеленский никогда не пойдет на уступки по Крыму

Зеленский никогда не пойдет на уступки по Крыму

Экс-лидер Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант»

Экс-лидер Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант»
Индийские ВС проведут первые в истории страны военно-космические учения

Индийские ВС проведут первые в истории страны военно-космические учения

 Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании

Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании
Число пострадавших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до восьми

Число пострадавших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до восьми

 Создатель «Пятерочки» должен более 17 миллионов рублей Михаилу Горяинову

Создатель «Пятерочки» должен более 17 миллионов рублей Михаилу Горяинову
Зеленский никогда не пойдет на уступки по Крыму

Зеленский никогда не пойдет на уступки по Крыму

Экс-лидер Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант»

Экс-лидер Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант»
Индийские ВС проведут первые в истории страны военно-космические учения

Индийские ВС проведут первые в истории страны военно-космические учения

 Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании

Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании
2:21   24 Июля 2019
Весь мир

Марк Эспер официально возглавил Пентагон

Марк Эспер официально возглавил Пентагон

Марк Эспер официально стал главой министерства обороны США. Он принес присягу в присутствии американского президента Дональда Трампа, сообщили в Белом доме 24 июля.

Напомним, что накануне его кандидатуру утвердил сенат. Так, Пентагон, которым более чем полгода управляли «исполняющие обязанности», обрел нового руководителя. Эспера назначили ио главы Минобороны Штатов в конце июня. До него на посту находился Патрик Шэнахан, но Трамп решил не выдвигать его кандидатуру на утверждение в сенате.

Ио главы Пентагона официально возглавил ведомство

Ранее Эспер, который является гражданским, был министром сухопутных дел. Он служил с армии с 1986 по 2007 год, а также участвовал в войне в Персидском заливе 1991 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сша #пентагон #эспер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...