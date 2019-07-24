Ио главы Пентагона официально возглавил ведомство

Марк Эспер официально стал главой министерства обороны США. Он принес присягу в присутствии американского президента Дональда Трампа, сообщили в Белом доме 24 июля.

Напомним, что накануне его кандидатуру утвердил сенат. Так, Пентагон, которым более чем полгода управляли «исполняющие обязанности», обрел нового руководителя. Эспера назначили ио главы Минобороны Штатов в конце июня. До него на посту находился Патрик Шэнахан, но Трамп решил не выдвигать его кандидатуру на утверждение в сенате.

Ранее Эспер, который является гражданским, был министром сухопутных дел. Он служил с армии с 1986 по 2007 год, а также участвовал в войне в Персидском заливе 1991 года.