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1:56   24 Июля 2019
Весь мир

ПВО Сирии перехватили ракеты Израиля

ПВО Сирии перехватили ракеты Израиля

Израильские Военно-воздушные силы атаковали позиции «Хезболлы» и Ирана вблизи с Тель-эль-Хара, провинция Даръа, сообщило Step News Agency в Twitter 24 июля.

В результате налетов также пострадали Западная Гута и другие районы в окрестностях Кунейтры. Есть раненные и убитые. Пострадавших госпитализируют в больницу Мамдух-Абаза.

Согласно местным источникам в Facebook, сирийские ПВО перехватили большинство ракет, в частности в небе над Таль-Харой, Дамаском и Даръа. Есть разрушения. Воздушная атака началась в 12.50 по местному времени. Также один из очевидцев выложил фото.

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Автор: Анна Манц
#сирия #израиль #атака #хезболла

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