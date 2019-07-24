ПВО Сирии перехватили ракеты Израиля

Израильские Военно-воздушные силы атаковали позиции «Хезболлы» и Ирана вблизи с Тель-эль-Хара, провинция Даръа, сообщило Step News Agency в Twitter 24 июля.

В результате налетов также пострадали Западная Гута и другие районы в окрестностях Кунейтры. Есть раненные и убитые. Пострадавших госпитализируют в больницу Мамдух-Абаза.

#عاجل || الغارات #الاسرائيلية استهدفت مواقع لميليشيا #حزب_الله و #إيران في كلاً من تل الحارة بريف درعا والغوطة الغربية غربي دمشق ومواقع أخرى في محيط محافظة القنيطرة مع وصول سيارات إسعاف تقل جرحى وقتلى إلى مشفى ممدوح أباظا في القنيطرة. — Step News Agency (@Step_Agency) 23 июля 2019 г.

Согласно местным источникам в Facebook, сирийские ПВО перехватили большинство ракет, в частности в небе над Таль-Харой, Дамаском и Даръа. Есть разрушения. Воздушная атака началась в 12.50 по местному времени. Также один из очевидцев выложил фото.