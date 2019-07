ПВО Сирии перехватили ракеты Израиля

Израильские Военно-воздушные силы атаковали позиции «Хезболлы» и Ирана вблизи с Тель-эль-Хара, провинция Даръа, сообщило Step News Agency в Twitter 24 июля.

В результате налетов также пострадали Западная Гута и другие районы в окрестностях Кунейтры. Есть раненные и убитые. Пострадавших госпитализируют в больницу Мамдух-Абаза.

Согласно местным источникам в Facebook, сирийские ПВО перехватили большинство ракет, в частности в небе над Таль-Харой, Дамаском и Даръа. Есть разрушения. Воздушная атака началась в 12.50 по местному времени. Также один из очевидцев выложил фото.

The first photos of the action pic.twitter.com/oyRRQBJ2kb