Аккаунт робота Федора, который готовится к полету на Международную космическую станцию, появился в Twitter. Там он запостил первые два сообщения.

В первой публикации он представился как Skybot F-859, а «для своих — просто Федор». К посту прикреплено видео внутреннего интерьера корабля «Союз МС-14» от «лица» аватара. Федор напомнил, что он полетит на орбитальную станцию уже 22 августа.

Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих - просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к #МКС 22 августа 2019 года. pic.twitter.com/fL9j8scdOb — FEDOR (@FEDOR37516789) 23 июля 2019 г.

Во втором твите робот исправился и указал, что его номер — F-850. Ошибка была сделана из-за виброиспытаний. К публикации приложено селфи, на котором Федор привязан к сидению веревкой.

Пока не очень ловко работаю на компьютере. Конечно, порядковый номер моей серии 850, а не 859. Ничего, в следующий раз буду набирать текст после виброиспытаний, а не во время тестов. Сегодня меня привезли на Байконур, в монтажно-испытательный корпус "Энергии". Здесь интересно pic.twitter.com/m2djgZ2BuZ — FEDOR (@FEDOR37516789) 23 июля 2019 г.

Напомним, что робота привезли на космодром Байконур. Здесь его подготовят к космическому полету.

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ретвитнул посты Федора. Ранее он также объяснил, что робот сам попросил переименовать его в Skybot F-850.