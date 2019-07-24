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1:43   24 Июля 2019
Россия

Робот Федор написал первые твиты

Робот Федор написал первые твиты

Аккаунт робота Федора, который готовится к полету на Международную космическую станцию, появился в Twitter. Там он запостил первые два сообщения.

В первой публикации он представился как Skybot F-859, а «для своих — просто Федор». К посту прикреплено видео внутреннего интерьера корабля «Союз МС-14» от «лица» аватара. Федор напомнил, что он полетит на орбитальную станцию уже 22 августа.

Во втором твите робот исправился и указал, что его номер — F-850. Ошибка была сделана из-за виброиспытаний. К публикации приложено селфи, на котором Федор привязан к сидению веревкой.

Напомним, что робота привезли на космодром Байконур. Здесь его подготовят к космическому полету.

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ретвитнул посты Федора. Ранее он также объяснил, что робот сам попросил переименовать его в Skybot F-850.

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Автор: Анна Манц
#twitter #роскосмос #мкс #робот федор

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