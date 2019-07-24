Пограничники КНДР задержали российское судно

Пограничная служба Северной Кореи задержала российский сейнер «Сянхайлинь-8», который принадлежит «Северо-Восточной рыболовной компании», заявил заместитель главы предприятия Сергей Седлер в беседе с «Коммерсантом».

Он указал, что ситуация произошла рано утром 17 июля. Захват произвели в 55 морских милях от территории Корейской Народно-Демократической Республики. По словам заместителя, северокорейские пограничники прямо на ходу высадились на российское судно, отключили средства связи и доставили его в порт Вонсан.

Компания до сих пор не может связаться с моряками. Более того, экипаж, не считая капитана, его помощника и двух специалистов из Южной Кореи, не выпускают с сейнера. Вышеперечисленных перевезли в отель под стражу. Представителю российской дипмиссии только накануне удалось посетить захваченный корабль.

Седлер отметил плохие условия содержания моряков, ведь судно не имеет вентиляции, а температура поднимается выше 30 градусов по Цельсию со знаком плюс. Дата судебного разбирательства по делу остается неизвестной.