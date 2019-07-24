На Гудкова могут завести дела по нескольким статьям после нападения на журналистов
Сотрудники «Федерального агентства новостей» обратились в полицию после нападения экс-депутата Дмитрия Гудкова.
В заявлении они просят привлечь его к ответственности по статье о препятствовании журналисткой деятельности. Вместе с тем, корреспондент и операторы ФАН напомнили, что «оппозиционер» разместил на публичной странице их данные, из-за чего они подверглись травле в социальных сетях. Они также требуют проверить действия Гудкова по уголовной статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».
22 июля Гудков вместе с отцом вернулись из Варны, где у них находится семейный бизнес — компания «Мари Хаус». Она поровну поделена между экс-депутатом, его братом, отцом и матерью. Стоит отметить, что при подаче декларации накануне выборов в Государственную думу в 2011 году Дмитрий «забыл» указать это дело. Да и в принципе разговоров о нем не любит.
Представители СМИ хотели узнать цель поездки: связана ли она с «Мари Хаус» или со спонсорами, которые могли бы дать дальнейшие указания после провала на выборах в Московскую городскую думу. Гудков-младший тут же вышел из себя, стал выхватывать телефоны, материться, угрожать журналистам и лезть на них с кулаками.
Ранее профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев в беседе с «Политикой Сегодня» отметил безобразное поведение Гудкова. Он напомнил, что «так вообще никому нельзя себя вести», ни обычному человеку, ни, уж тем более, политику.
«Видимо, идеалом для Гудкова является Сашко Билый, который ураганил в первые месяцы майдана», — заметил тогда эксперт.