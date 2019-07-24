На Гудкова могут завести дела по нескольким статьям после нападения на журналистов

Сотрудники «Федерального агентства новостей» обратились в полицию после нападения экс-депутата Дмитрия Гудкова.

В заявлении они просят привлечь его к ответственности по статье о препятствовании журналисткой деятельности. Вместе с тем, корреспондент и операторы ФАН напомнили, что «оппозиционер» разместил на публичной странице их данные, из-за чего они подверглись травле в социальных сетях. Они также требуют проверить действия Гудкова по уголовной статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

22 июля Гудков вместе с отцом вернулись из Варны, где у них находится семейный бизнес — компания «Мари Хаус». Она поровну поделена между экс-депутатом, его братом, отцом и матерью. Стоит отметить, что при подаче декларации накануне выборов в Государственную думу в 2011 году Дмитрий «забыл» указать это дело. Да и в принципе разговоров о нем не любит.

Представители СМИ хотели узнать цель поездки: связана ли она с «Мари Хаус» или со спонсорами, которые могли бы дать дальнейшие указания после провала на выборах в Московскую городскую думу. Гудков-младший тут же вышел из себя, стал выхватывать телефоны, материться, угрожать журналистам и лезть на них с кулаками.

Ранее профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев в беседе с «Политикой Сегодня» отметил безобразное поведение Гудкова. Он напомнил, что «так вообще никому нельзя себя вести», ни обычному человеку, ни, уж тем более, политику.