Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Власти Черногории и глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата подписали декларацию о завершении процесса вступления республики в военно-политический блок. Об этом сообщает Минобороны Черногории.

Генерал Ланата в Подгорице во вторник встретился с министром обороны Предрагом Бошковичем. Глава военного ведомства страны заявил, что Подгорица продолжает совершенствовать офицерские кадры в военной школе Североатлантического альянса, который расположен в немецком городе Обераммергах, а также в других центрах для подготовки военных.

Церемония подписания прошла на правительственной вилле «Горица» в присутствии премьер-министра республики Душко Марковича, министра иностранных дел Срджана Дармановича и главы МО Черногории.