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22:45   23 Июля 2019
Весь мир

Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Власти Черногории и глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата подписали декларацию о завершении процесса вступления республики в военно-политический блок. Об этом сообщает Минобороны Черногории.

Генерал Ланата в Подгорице во вторник встретился с министром обороны Предрагом Бошковичем. Глава военного ведомства страны заявил, что Подгорица продолжает совершенствовать офицерские кадры в военной школе Североатлантического альянса, который расположен в немецком городе Обераммергах, а также в других центрах для подготовки военных. 

Церемония подписания прошла на правительственной вилле «Горица» в присутствии премьер-министра республики Душко Марковича, министра иностранных дел Срджана Дармановича и главы МО Черногории.

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Автор: Алла Ларионова
#нато #политика #черногория

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