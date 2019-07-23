Трамп заявил, что ЕС обдирает США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европейского союза «обдирают» американское государство в торговле больше, чем Китай. Об этом глава Белого дома сообщил во время конференции старшеклассников консервативной организации Turning Point USA во вторник, 23 июля.

«Другие страны ужасно обдирают нас, и худшие обидчики — так называемые союзники. Евросоюз обижает нас в торговле больше, чем Китай», — сказал американский лидер.

По мнению президента Соединенных Штатов, ЕС создавался, чтобы экономически уничтожать США. он также выразил уверенность в том, что с его приходом в Европе «снова уважают США как страну».