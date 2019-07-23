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Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса
СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

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 Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса

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Трамп заявил, что ЕС обдирает США

Трамп заявил, что ЕС обдирает США
22:21   23 Июля 2019
Весь мир

Трамп заявил, что ЕС обдирает США

Трамп заявил, что ЕС обдирает США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европейского союза «обдирают» американское государство в торговле больше, чем Китай. Об этом глава Белого дома сообщил во время конференции старшеклассников консервативной организации Turning Point USA во вторник, 23 июля.

«Другие страны ужасно обдирают нас, и худшие обидчики — так называемые союзники. Евросоюз обижает нас в торговле больше, чем Китай», — сказал американский лидер.

По мнению президента Соединенных Штатов, ЕС создавался, чтобы экономически уничтожать США. он также выразил уверенность в том, что с его приходом в Европе «снова уважают США как страну».

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Автор: Алла Ларионова
#евросоюз #сша #трамп

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