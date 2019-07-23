Береговая охрана ПНС занялась пиратством в прибрежной зоне Ливии

Береговая охрана правительства национального согласия в Ливии захватила итальянское рыболовецкое судно. Об этом сообщило во вторник, 23 июля Министерство иностранных дел Италии.

Итальянские власти отмечают, что причины захвата неизвестны, но, вероятно, это связано с промысловой деятельностью в водах, которые Италия сама считает «рискованными». Ведомство подчеркивает, что итальянские суда были предупреждены не заходить в эти воды.

Судно отогнали в порт Мисрата, город, союзный с признанным ООН правительством Фаэз аль-Серрадж.

За последнее время это не первое необоснованное задержание иностранцев ливийскими силами. Ранее в Ливии задержали сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей из опасений обнародования результатов социологических исследований, проводимых ими в этой стране.

Глава Фонда Александр Малькевич заявил, что задержать граждан РФ решили из-за социологических исследований.

«Возможно официальная власть в Триполи испугалась, что они будут преданы огласке: «Как же мы с трехпроцентным рейтингом сможем что-то делать?», — отметил он.

Он также добавил, что российские граждане в Ливии легально работали, сняли жилье, зарегистрировались в полиции, легально купили сим-карты, информировали власти о своих контактах. Однако утром 17 мая Максим Шугалей и Самера Суэйфанов были захвачены.