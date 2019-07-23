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20:47   23 Июля 2019
Россия

Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

Известная журналистка Леся Рябцева прокомментировала пикет муниципальных депутатов у стен Мосизбиркома, которые выступают против возможности участия в выборах в Мосгордуму «независимых» кандидатов, ранее снятых с гонки из-за наличия большого числа недостоверных подписей граждан в своих подписных листах.

В частности, Рябцева отметила, что и сама бы вышла на пикет, однако не является депутатом. В своем Telegram-канале она выразила надежду на то, что с недовольными экс-кандидатами разберутся «взрослые дяди и тети». 

«Нет, ну серьёзно, если ты так веришь в свою правоту, то иди в суд, че стремаешься. Зачем вот эти перетягивания, эскалация, шантаж», — пишет журналист.

Также она задалась вопросом о том, чем одни кандидаты отличаются от других, вспомнив весьма нелицеприятные истории для некоторых претендентов на депутатское кресло в МГД.

«Почему вам можно нарушать закон и «собирать» подписи умерших, сдавать криво распечатанные подписные листы, надеяться, что «авось, прокатит» и никто не заметит косяков», — добавила она.

Ранее во вторник муниципальные депутаты из разных округов российской столицы вышли на пикет у здания Мосизбиркома, призывая не допускать на выборы в МГД нарушивших закон, так как он един для всех. Местные парламентарии уверены, что призыв так называемой оппозиции зарегистрировать всех без исключений нарушает избирательное право. На плакатах пикетчиков было написано обращение к главе ЦИК РФ Элле Панфиловой: «Не допускай». 

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Автор: Алла Ларионова
#цик рф #мосгордума #мосизбирком #рябцева

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