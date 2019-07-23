Трамп заявил, что расследование Мюллера осложнило возможность ведения дел с РФ

США должны быть в состоянии вести дела с Россией, завершившееся расследование бывшего американского спецпрокурора Роберта Мюллера данную возможность осложняло, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне на студенческой конференции.

«Охота на ведьм» в первую очередь очень вредна для нашей страны, [она] осложнила ведение дел с Россией», — заметил глава Белого дома, выступление которого транслировали американские телеканалы.

Напомним, сам Трамп не раз называл завершившееся расследование спецпрокурора США «охотой на ведьм», подчеркивая, что никогда не состоял в сговоре с Москвой. Российская сторона также много раз отвергала обвинения в попытках оказать влияние на исход выборов в США.

В Вашингтоне при этом спецпрокурору США Роберту Мюллеру и генпрокурору Уильяму Барру удалось избежать уголовной ответственности за досудебное оглашение материалов дела компании «Конкорд, которую в США также безуспешно обвиняли во вмешательстве в выборы 2016 года.

Итогом долгих поисков «вмешательства Москвы», которые обошлись американским налогоплательщикам в 30 миллионов долларов, стал отчет, изложенный на 448-и страницах. Мюллер предоставил документ Барру в марте этого года. Согласно документу, офис спецпрокурора не нашел никаких доказательств связей Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с РФ.

Политолог Сергей Судаков ранее заявлял, что крах в расследовании дискредитирует всю правовую систему Америки и служит поводом задуматься о профессионализме властных элит в этой стране.

«Сама система американского правосудия не работает, система прокуратуры работает крайне предвзято. Если мы видим, что настолько статусное дело, за которым следила пресса, весь мир, попросту является сфальсифицированным фейком, то мы прекрасно понимаем, что обвинения против других стран – Ирана, Сирии, попросту фальсифицируются», — отметил эксперт.

Вердикт суда Мюллер узнал уже после того, как покинул пост. В отставку он ушел после требования «Конкорда» привлечь его к ответственности.