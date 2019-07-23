Исламисты открыли огонь из РСЗО по мирному населению на севере сирийской Хамы

Боевики исламистской группировки «Джейш Аль-Наср», которая связана с «Джебхат ан-Нусрой»* (террористическая группировка, запрещена в РФ), из реактивной системы залпового огня «Град» обстреляли населенные пункты Аль-Хувейз, Кафр-Яхуд, Керназ и Масьяфна севере Хамы.

Исламисты заверили, что якобы открыли стрельбу только по позициям сирийских правительственных войск. Однако они, скорее всего, лишь пытаются найти своим действиям оправдание. Удары по домам мирных граждан у линий разграничения остаются фактом.

В частности, атаке подвергся госпиталь в Масьяфе. Один снаряд разорвался рядом с автомобильной стоянкой у медицинского учреждения со стороны трассы D35. Жертвами стали женщина и маленькая девочка, которую доставили сюда на лечение. Глава семьи уцелел, так как находился во время взрыва в салоне авто.

Ранее также появилась информация о том, что террористы заняли крупный госпиталь в Идлибе, сделав из него свой штаб. Теперь гражданские не смогут лечиться в стенах этого здания. Причем такое здесь боевики проворачивают нередко, тогда как мирные граждане продолжают систематически страдать в результате деятельности экстремистов.

Из-за преступлений боевиков, которых Запад называет «оппозиционерами», в Идлибе снова происходят такие трагедии, заявил ФАН ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Ряд из этих бандгрупп также поддерживается Турцией. Конечно, такое не должно продолжаться, и правительственные войска поступают правильно, отвечая на данные выпады террористов наступлениями», — заметил собеседник агентства, подчеркнув, что это до сих пор критикуется США и их союзниками.

*Запрещена на территории РФ по решению Верховного суда