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21:02   23 Июля 2019
Весь мир

Исламисты открыли огонь из РСЗО по мирному населению на севере сирийской Хамы

Исламисты открыли огонь из РСЗО по мирному населению на севере сирийской Хамы

Боевики исламистской группировки «Джейш Аль-Наср», которая связана с «Джебхат ан-Нусрой»* (террористическая группировка, запрещена в РФ), из реактивной системы залпового огня «Град» обстреляли населенные пункты Аль-Хувейз, Кафр-Яхуд, Керназ и Масьяфна севере Хамы.

Исламисты заверили, что якобы открыли стрельбу только по позициям сирийских правительственных войск. Однако они, скорее всего, лишь пытаются найти своим действиям оправдание. Удары по домам мирных граждан у линий разграничения остаются фактом.

В частности, атаке подвергся госпиталь в Масьяфе. Один снаряд разорвался рядом с автомобильной стоянкой у медицинского учреждения со стороны трассы D35. Жертвами стали женщина и маленькая девочка, которую доставили сюда на лечение. Глава семьи уцелел, так как находился во время взрыва в салоне авто.

Ранее также появилась информация о том, что террористы заняли крупный госпиталь в Идлибе, сделав из него свой штаб. Теперь гражданские не смогут лечиться в стенах этого здания. Причем такое здесь боевики проворачивают нередко, тогда как мирные граждане продолжают систематически страдать в результате деятельности экстремистов.

Из-за преступлений боевиков, которых Запад называет «оппозиционерами», в Идлибе снова происходят такие трагедии, заявил ФАН ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. 

«Ряд из этих бандгрупп также поддерживается Турцией. Конечно, такое не должно продолжаться, и правительственные войска поступают правильно, отвечая на данные выпады террористов наступлениями», — заметил собеседник агентства, подчеркнув, что это до сих пор критикуется США и их союзниками.

*Запрещена на территории РФ по решению Верховного суда

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #боевики #хама

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