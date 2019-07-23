Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса

Гражданство Российской Федерации по упрощенной схеме получили порядка семи тысяч жителей Донбасса, еще 30 тысяч ожидают такого решения. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он подчеркнул, что приветствует переезд этих людей в его регион, передает «Интерфакс».

По словам чиновника, в настоящее время в области есть 47 700 свободных рабочих мест, что в два раза превышает число зарегистрированных безработных.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля дал право жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей обращаться за гражданством России по упрощенной процедуре, подписав соответствующий указ. Вскоре в Ростовской области открылись сразу два центра по выдаче паспортов жителям этого украинского региона.