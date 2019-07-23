Идея урезать места для парковки поможет вернуть их многим автомобилистам

Росстандарт предложил урезать парковочные места на полметра. Кроме того, длину сократить предлагают на одну треть метра. Это поможет сделать больше платных и бесплатных муниципальных парковок, уверены в Росстандарте. Такую идею ведомства прокомментировал координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов, слова которого приводит «Царьград».

«Даже люфта 25 сантиметров будет достаточно, чтобы вернуть парковку на десятках улицах Москвы», — полагает Шкуматов.

Он также отметил, что инициатива Росстандарта на самом деле поможет российским водителям вернуть многие парковочные места, которые у них ранее отняли чиновники. При этом Шкуматов уверен, что рациональнее будет в принципе избавиться от понятия парковочного места, просто очертив границы парковки.