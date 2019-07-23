Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

 Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса

Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса
СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

 Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса

Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса
Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Трамп заявил, что ЕС обдирает США

Трамп заявил, что ЕС обдирает США
Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

 Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса

Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса
СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

 Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса

Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса
Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Трамп заявил, что ЕС обдирает США

Трамп заявил, что ЕС обдирает США
19:17   23 Июля 2019
Россия

Идея урезать места для парковки поможет вернуть их многим автомобилистам

Идея урезать места для парковки поможет вернуть их многим автомобилистам

Росстандарт предложил урезать парковочные места на полметра. Кроме того, длину сократить предлагают на одну треть метра. Это поможет сделать больше платных и бесплатных муниципальных парковок, уверены в Росстандарте. Такую идею ведомства прокомментировал координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов, слова которого приводит «Царьград».

«Даже люфта 25 сантиметров будет достаточно, чтобы вернуть парковку на десятках улицах Москвы», — полагает Шкуматов.

Он также отметил, что инициатива Росстандарта на самом деле поможет российским водителям вернуть многие парковочные места, которые у них ранее отняли чиновники. При этом Шкуматов уверен, что рациональнее будет в принципе избавиться от понятия парковочного места, просто очертив границы парковки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#парковка #росстандарт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...