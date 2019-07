Российский боксер Дадашев скончался после боя в США

Российского боксера Максима Дадашева, который потерял сознание после поединка в Оксон-Хилле с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом 20 июля, прооперировали. Однако сердце боксера не выдержало и он скончался во вторник, 23 июля.

Сразу после боя состояние Дадашеве ухудшилось — он потерял сознание, и его доставили в больницу. Боксер перенес двухчасовую трепанацию черепа. Американские врачи пытались ликвидировать отек. Сначала надеялись, что боксер восстановится, но состояние ухудшилось.

«Максим скончался. Не выдержало сердце», — сообщила команда спортсмена.

28-летний Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел единственное, но смертельное поражение — от Матиаса.

