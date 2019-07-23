Почему Борис Джонсон должен превратиться в оливку

Бывший мэр Лондона и экс-глава Форин-офиса Борис Джонсон займет пост премьер-министра Великобритании после того, как Тереза Мэй уйдет в отставку. Ожидается, что это произойдет 24 июля. Своему вступлению в должность главы правительства мистер Джонсон обязан сопартийцам из Консервативной партии. В борьбе за лидерство во фракции политик уверенно обошел своего конкурента Джереми Ханта (92 153 голоса против 46 656). Таким образом Джонсон автоматически получил право занять кресло Терезы Мэй, которая его покинула, провалив реализацию Brexit.

Экстравагантный политик не верил, что станет премьером. В 2012 году, когда в Лондоне проходили летние Олимпийские игры, Джонсон, которого западная пресса называет красноречивым, сравнил свои шансы занять пост Терезы Мэй с возможностью превратиться в оливку.

«Мои шансы стать премьером равны примерно тому, как лишиться головы от фризби, ослепнуть из-за пробки от шампанского, быть запертым в холодильнике или превратиться в оливку», — говорил экс-мэр Лондона.

Новый премьер вступает в должность в один из самых критических моментов для Великобритании. Ведь впереди судьбоносный выход из ЕС, который большинство граждан (51,9%) поддержали на референдуме в 2016 году.

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин сюрпризов от политики мистера Джонсона не ждет. В комментарии «Политике сегодня» эксперт заметил, что новый британский премьер не готов держаться за соглашение с Евросоюзом в отличие от его предшественницы.

«Поэтому и наступил такой кризис внутри партии и в отношениях с Брюсселем», — полагает Топорин.

Кризис по Brexit, на фоне готовящегося выхода Британии из ЕС, возник по той причине, что правительство не смогло согласовать компромиссные условия и положения с Евросоюзом. Из-за этого Мэй пришлось уйти в отставку: последний вариант соглашений не приняли как консерваторы, так и лейбористы, напомнил Топорин.

Мистер Джонсон, будучи ярым противником брюссельской бюрократии, демонстрировал ее неэффективность в своей экстравагантной манере на примере копченой рыбы. В июле 2019 года он позабавил участников заседания Еврокомиссии, когда размахивал вакуумной упаковкой, сетуя на правила Евросоюза. Европейские правила требуют каждую тушку упаковывать в пакетик с льдом. Из-за этого производители теряют прибыль. Апеллируя к подобным случаям, мистер Джонсон ставит перед собой задачу вывести свою страну из ЕС любым путем, отмечает эксперт.

«Он заявляет, что выведет Великобританию из ЕС при любом варианте соглашений. Или даже без соглашения. Главное, что он собирается сделать это твердо и уверенно в срок до 31 октября. Не знаю, конечно, как у него это получится, но подход у него принципиально другой, чем у Мэй», — говорит Топорин.

Дебаты по поводу Brexit продолжаются уже три года, но прогресса нет. Джонсон обещает выполнить волю народа даже ценой выхода без соглашения, в котором не преуспела Мэй. По мнению эксперта, граждане поддерживают решительных политиков в том, чтобы Великобритания наконец вернулась к своему особому пути.

«Кризис и отсрочка свидетельствуют о том, что жесткие брекситеры в лице Найджела Фаража и его партии Brexit, которую он создал незадолго до выборов в Европарламент, востребованы, на парламентских выборах они набрали 30%», — говорит Топоров.

Джонсон готов к смелым решениям, будучи уверен в поддержке тех, кто считает, что ситуацию нужно радикально менять. А что касается отношений с Россией, то собеседник агентства не ждет от нового премьера дружественных шагов, вспоминая его выпады в адрес Москвы, но и серьезного охлаждения тоже не ожидает.

«Джонсон не отличается какими-либо дружественными заявлениями в адрес России. В разгар дела Скрипалей он вообще предлагал ужесточить санкции, отвечать более резко. Поэтому я не вижу каких-либо перспектив улучшения в отношениях с Кремлем», — отмечает Топоров.

Резюмируя, эксперт охарактеризовал Джонсона, как политика больше со знаком минус, чем со знаком плюс. Новый глава правительства Великобритании всегда отличался эпатажным поведением: то пролетит над парком Виктория на канате, держа в руках флаги Соединенного Королевства, то погонится за хулиганами на велосипеде, как это было в 2009 году. В новом качестве, впрочем, мистеру Джонсону будет не до шуток и не до России, уверен эксперт.