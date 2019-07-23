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18:53   23 Июля 2019
Россия

Столичный главк МВД призвал граждан не участвовать в несогласованной акции Навального

Столичный главк МВД призвал граждан не участвовать в несогласованной акции Навального

Полицейские призвали москвичей и гостей столицы не участвовать в акции, которая, предположительно, состоится у здания мэрии в субботу, 27 июля. Правоохранители напомнили, что Алексей Навальный не согласовал мероприятие, поэтому личная безопасность людей, который придут на акцию, окажется под угрозой. 

Представитель столичного ГУ МВД РФ подчеркнул, что в московские органы государственной власти уведомлений о согласовании публичного мероприятия не поступало, поэтому полицейские предпримут все необходимые меры, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность граждан.

«Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие  — незаконно», — добавили в столичном ГУ МВД РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #акции #полиция

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