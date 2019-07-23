Круглый стол по эффективной организации поиска пропавших детей завершился в Красноярске

Круглый стол для волонтеров подразделений Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в пятницу, 19 июля, состоялся в Красноярске. В мероприятии поучаствовали представители органов краевой исполнительной власти, а также члены научных, медицинских и образовательных организаций.

Круглый стол провели в рамках учений для волонтеров. Главные темы — механизмы совместной работы спасателей и добровольцев при поиске пропавших детей, способы повышения эффективности поисковых мероприятий. Красноярский министр образования Светлана Маковская подчеркнула важность проведения подобных мероприятий, передает ФАН.

Аналогично высказалась заместитель отдела управления уголовного розыска регионального ГУ МВД РФ Наталья Пенькова. По ее словам, учения помогли укрепить взаимодействие между правоохранителями и добровольцами во время поиска пропавших людей.