Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

 Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса

Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса
СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

 Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса

Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса
Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Трамп заявил, что ЕС обдирает США

Трамп заявил, что ЕС обдирает США
Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

 Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса

Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса
СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

 Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса

Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса
Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Трамп заявил, что ЕС обдирает США

Трамп заявил, что ЕС обдирает США
18:35   23 Июля 2019
Россия

Круглый стол по эффективной организации поиска пропавших детей завершился в Красноярске

Круглый стол по эффективной организации поиска пропавших детей завершился в Красноярске

Круглый стол для волонтеров подразделений Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в пятницу, 19 июля, состоялся в Красноярске. В мероприятии поучаствовали представители органов краевой исполнительной власти, а также члены научных, медицинских и образовательных организаций.

Круглый стол провели в рамках учений для волонтеров. Главные темы — механизмы совместной работы спасателей и добровольцев при поиске пропавших детей, способы повышения эффективности поисковых мероприятий. Красноярский министр образования Светлана Маковская подчеркнула важность проведения подобных мероприятий, передает ФАН.

Аналогично высказалась заместитель отдела управления уголовного розыска регионального ГУ МВД РФ Наталья Пенькова. По ее словам, учения помогли укрепить взаимодействие между правоохранителями и добровольцами во время поиска пропавших людей. 

«Всего в 2018 в РФ в розыск объявили 6440 несовершеннолетних, из них нашли 5248», — добавила исполнительный директор Национального центра Екатерина Мизулина.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Анатолий Кубарев
#россия #красноярск #общество #круглый стол

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...