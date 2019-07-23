Памфилова не поддалась на провокацию Соболь, предложившую пикетировать мэрию Москвы

Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова пресекла попытку протеже блогера Алексея Навального Любови Соболь вовлечь ее в незаконную акцию протеста у здания столичной мэрии.

Во вторник, 23 июля, председатель ЦИК встретилась с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которым ранее отказали в регистрации из-за превышения допустимого количества недостоверных подписей и других нарушений.

Участие во встрече приняли кандидат от «Яблока» Сергей Митрохин, Геннадий и Дмитрий Гудковы, Анастасия Брюханова, Александр Соловьев, Ирина Собянина, Любовь Соболь, Кирилл Гончаров, Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие.

Все они получили возможность высказать свои возражения и предложения. Выступила и юрист ФБК Любовь Соболь, в подписных листах которой комиссия обнаружила 725 недействительных подписей, что составило 14,67% брака при барьере в 10%.

На законных условиях не допущенная до выборов Соболь требовала выразить недоверие экспертам окружных избирательный комиссий. Кроме того, известная своими провокациями соратница Навального попыталась надавить на Памфилову, призывая допустить всех незарегистрированных за нарушения и фальсификации кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Однако глава ЦИК РФ не позволила спекулировать недостоверными сведениями. Она также напомнила собравшимся, что МГИК не подчиняется Центризбиркому.

«Из принципа федерализма Мосгоризбирком напрямую не подчиняется ЦИКу. <…> А муниципальная комиссия — это вообще другая планета», — заявила председатель ЦИК России.

Кроме этого, Памфилова объяснила, что таким образом местным чиновникам дается возможность самоуправления и исключается давление на органы сверху. Но Соболь не успокоилась и попыталась принудить Памфилову поучаствовать в несогласованном митинге у здания столичной мэрии. Глава Центризбиркома твердо отказалась и заявила, что считает это провокацией, которая не имеет смысла. Также Памфилова напомнила, что люди, которые избираются в законодатели, не должны нарушать закон и призывать делать это других.

«И, кстати, эффект от митинга на решение, которое будет принято, — ноль!», — добавила Памфилова.

В минувшем месяце в центре Москвы правоохранители накрыли квартиру, где молодые люди за деньги «штамповали» подписи в поддержку Соболь. Кроме того, вскоре стало известно, что некоторые из «независимых» кандидатов не брезговали использованием данных давно усопших или никогда не существовавших россиян, чтобы фальсифицировать подписи в свою поддержку.