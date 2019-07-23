Первый воздушный патруль России и КНР направляли «летающие радары»

Представитель министерства обороны РФ во вторник, 23 июля, сообщил, что совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков направляли российские и китайские «летающие радары». По словам командующего Дальней авиацией воздушно-космических сил РФ Сергея Кобылаша, военные России и КНР провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Однако южнокорейская сторона обвинила Москву в нарушении воздушного пространства страны над Японским морем. Хотя авиагруппа в составе двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и двух китайских стратегических бомбардировщиков «Хун-6К» пролетела по заранее спланированному маршруту над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей, объяснил генерал-лейтенант.

Сергей Кобылаш добавил, что стратегические бомбардировщики сопровождал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления РФ А-50, а также китайский «Конг-Джинг-2000»