Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

 Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса

Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса
СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

 Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса

Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса
Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Трамп заявил, что ЕС обдирает США

Трамп заявил, что ЕС обдирает США
Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

 Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса

Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса
СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

 Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса

Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса
Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Трамп заявил, что ЕС обдирает США

Трамп заявил, что ЕС обдирает США
18:40   23 Июля 2019
Россия

В учениях по поиску детей в Красноярском крае задействовали волонтеров

В учениях по поиску детей в Красноярском крае задействовали волонтеров

Волонтеры подразделений Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Сибирском федеральном округе прошли трехдневное учение в Красноярском крае. Об этом 23 июля сообщает Федеральное агентство новостей

По данным агентства, добровольцы начали проходить учения 19 июля. В течение трех дней волонтеры слушали лекции и посещали практические занятия. Так, на учениях они узнали о деятельности поисково-спасательных служб, а также прослушали инструктаж о работе со спецоборудованием для навигации и радиосвязи. Также добровольцы узнали, как происходит поиск пропавших в зависимости от условий и типа местности. 

В практических занятиях участвовали более 70 человек, в частности 18 полицейских, а также несколько сотрудников Следственного комитета. Учения проходили в поселке Емельяново на полигоне Центра допризывной подготовки «Юнармия».

В конце обучения участники получили сертификат, который подтверждает уровень их квалификации. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #общество #красноярский край #волонтеры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...