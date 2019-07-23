В учениях по поиску детей в Красноярском крае задействовали волонтеров

Волонтеры подразделений Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Сибирском федеральном округе прошли трехдневное учение в Красноярском крае. Об этом 23 июля сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным агентства, добровольцы начали проходить учения 19 июля. В течение трех дней волонтеры слушали лекции и посещали практические занятия. Так, на учениях они узнали о деятельности поисково-спасательных служб, а также прослушали инструктаж о работе со спецоборудованием для навигации и радиосвязи. Также добровольцы узнали, как происходит поиск пропавших в зависимости от условий и типа местности.

В практических занятиях участвовали более 70 человек, в частности 18 полицейских, а также несколько сотрудников Следственного комитета. Учения проходили в поселке Емельяново на полигоне Центра допризывной подготовки «Юнармия».

В конце обучения участники получили сертификат, который подтверждает уровень их квалификации.