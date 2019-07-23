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17:55   23 Июля 2019
Россия

Минкультуры РФ понравились итоги совета по анимационному кино

Минкультуры РФ понравились итоги совета по анимационному кино

Глава департамента кинематографии министерства культуры РФ Ольга Любимова во вторник, 23 июля, сообщила, что участникам экспертного совета по анимационному кино ведомства понравился конкурс, по итогам которого поддержку получат такие мультфильмы, как «Умка», «Веселая карусель» и многие другие.

«Анимация — один из самых для нас дорогих конкурсов», — сказала Любимова.

По ее словам, в Минкультуры РФ понимают, что сейчас дети проводят огромное количество времени с планшетами и здорово, когда появляются специализированные, прекрасные платформы, доступные, где малыши могут любоваться российской анимацией, передает РИА Новости. Любимова отметила, что многие проекты в свое время начинали именно с поддержки министерства, например, «Смешарики» или «Фиксики».

В 2019 году у экспертного совета "были замечательные полтора часа общения", по завершению которого всем участвовавшим понравились итоги конкурса.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #минкультуры #кино

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