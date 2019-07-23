Клишас объяснил, как усиление контроля над электронной почтой обезопасит россиян

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что закон об идентификации пользователей электронной почты призван предотвратить преступления. Об этом 23 июля он сообщил в беседе с ФАН.

По мнению Клишаса, новые поправки в закон об информации помогут предотвращать общественно опасные преступления: заведомо ложные сообщения об акте терроризма, о готовящихся взрывах, поджогах и другие.

«Речь идет о действиях, создающих опасность гибели людей, либо наступления других общественно опасных последствий», — объяснил собеседник ФАН.

Автор законопроекта отметил, что у преступников могут быть разные мотивы. Например, хулиганство или желание проверить качество работы правоохранительных органов. Собеседник ФАН не исключает, что преступник может иметь корыстные мотивы — например, он захочет остановить работу конкретной организации.

«В результате таких действий наносится серьезный ущерб как гражданам, так и государству в целом», — объяснил Клишас.

Правоохранители не вправе игнорировать анонимные сообщения. По ним проводятся проверки, требующие финансовых затрат. Специалисты ищут взрывные устройства, работают кинологи, полицейские, медики, также проводится обязательная эвакуация граждан.

Ранее сенаторы Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой смогут только идентифицированные пользователи. При этом почтовые сервисы предполагается обязать ограничить передачу электронных писем с запрещенными в России данными.