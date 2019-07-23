Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

 Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса

Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса
СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

 Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса

Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса
Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Трамп заявил, что ЕС обдирает США

Трамп заявил, что ЕС обдирает США
Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

Рябцева поддержала мундепов, требующих не допускать нарушителей закона на выборы в МГД

 Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса

Гражданство РФ получили около семи тысяч жителей Донбасса
СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

 Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса

Глава «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса
Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Черногория подписала документ о завершении интеграции в НАТО

Трамп заявил, что ЕС обдирает США

Трамп заявил, что ЕС обдирает США
19:11   23 Июля 2019
Россия

«Коммунисты России» предложили сорвать выход фильма про советского супермена

«Коммунисты России» предложили сорвать выход фильма про советского супермена

Зампред ЦК партии «Коммунисты России», политолог Сергей Малинкович заранее уверен, что в Голливуде сделают плохой фильм о советском супермене, поэтому предложил сделать все, чтобы помешать студии Warner Bros. его снять. 

В беседе с «Политикой сегодня» представитель левых сил возмутился позицией идеологических единомышленников из КПРФ. Ведь парламентские товарищи посчитали, что картина о сошедшем со звезд на Землю борце за Сталина, социализм и интернациональную экспансию, который спасает город от падающего спутника, несмотря на козни ЦРУ и суперзлодея Лекса Лютора, и Великобританию от превращения в ядерный пепел, а попутно познает любовь Чудо-женщины, заслуживает внимания.

Сергей Малинкович не готов принимать идеи фабрики грез империалистического Запада.

«Я возмущен какой-то соглашательской позицией КПРФ. Этот Ющенко ничтожный (Александр Ющенко — пресс-секретарь КПРФ — прим.ред) стал говорить, что хорошо, если фильм снимут. Голливуд настолько уже не имеет собственных идей, что они решили поживиться нашей тематикой и сделать свои кровавые миллионы на эксплуатации образа героя, выросшего в Советском Союзе! А что там будет? Опять ложь, опять треш, порнография, насилие, будут русских изображать идиотами!», — возмущается Малинкович.

«Коммунисты России» предложили сорвать выход фильма про советского супермена

Последователь заветов Ильича считает, что расчет киношников верный — сорвать куш можно будет, продав фильм в страны третьего мира, где, по словам Малинковича, «все еще любят СССР и Россию и ненавидят США». Но допустить выход фильма нельзя, уверен собеседник агентства. Орудием борьбы видит так хорошо знакомую тем, кто жил в СССР, бюрократию.

«Они будут вынуждены использовать какие-то образы, объекты, которые являются, так скажем, нашей интеллектуальной собственностью. Они должны будут получать разрешения. Так вот, самое правильное было бы обложить их со всех сторон и сорвать выход фильма. Он нам не нужен совершенно. Пусть снимают про своих идиотов и для своих идиотов. Нам этих мультяшных суперменов не надо. У нас свои герои есть», — отрезал Малинкович.

Студия Warner Bros. планирует выпустить на экраны мультфильм по комиксу «Супермен: Красный сын» в 2020 году. Это альтернативная история супергероя. По сюжету его шаттл попадает на Землю, но не в США, а в советский колхоз. Мальчик растет в советской семье. Комикс опубликован еще в 2003 году. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #малинкович #коммунисты россии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...