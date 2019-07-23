«Коммунисты России» предложили сорвать выход фильма про советского супермена

Зампред ЦК партии «Коммунисты России», политолог Сергей Малинкович заранее уверен, что в Голливуде сделают плохой фильм о советском супермене, поэтому предложил сделать все, чтобы помешать студии Warner Bros. его снять.

В беседе с «Политикой сегодня» представитель левых сил возмутился позицией идеологических единомышленников из КПРФ. Ведь парламентские товарищи посчитали, что картина о сошедшем со звезд на Землю борце за Сталина, социализм и интернациональную экспансию, который спасает город от падающего спутника, несмотря на козни ЦРУ и суперзлодея Лекса Лютора, и Великобританию от превращения в ядерный пепел, а попутно познает любовь Чудо-женщины, заслуживает внимания.

Сергей Малинкович не готов принимать идеи фабрики грез империалистического Запада.

«Я возмущен какой-то соглашательской позицией КПРФ. Этот Ющенко ничтожный (Александр Ющенко — пресс-секретарь КПРФ — прим.ред) стал говорить, что хорошо, если фильм снимут. Голливуд настолько уже не имеет собственных идей, что они решили поживиться нашей тематикой и сделать свои кровавые миллионы на эксплуатации образа героя, выросшего в Советском Союзе! А что там будет? Опять ложь, опять треш, порнография, насилие, будут русских изображать идиотами!», — возмущается Малинкович.

Последователь заветов Ильича считает, что расчет киношников верный — сорвать куш можно будет, продав фильм в страны третьего мира, где, по словам Малинковича, «все еще любят СССР и Россию и ненавидят США». Но допустить выход фильма нельзя, уверен собеседник агентства. Орудием борьбы видит так хорошо знакомую тем, кто жил в СССР, бюрократию.

«Они будут вынуждены использовать какие-то образы, объекты, которые являются, так скажем, нашей интеллектуальной собственностью. Они должны будут получать разрешения. Так вот, самое правильное было бы обложить их со всех сторон и сорвать выход фильма. Он нам не нужен совершенно. Пусть снимают про своих идиотов и для своих идиотов. Нам этих мультяшных суперменов не надо. У нас свои герои есть», — отрезал Малинкович.

Студия Warner Bros. планирует выпустить на экраны мультфильм по комиксу «Супермен: Красный сын» в 2020 году. Это альтернативная история супергероя. По сюжету его шаттл попадает на Землю, но не в США, а в советский колхоз. Мальчик растет в советской семье. Комикс опубликован еще в 2003 году.