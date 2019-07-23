Вездеход с геологами упал в ущелье на Камчатке

Сотрудники МЧС РФ во вторник, 23 июля, сообщили, что вездеход с пятью геологами упал в ущелье на Камчатке. По информации спасателей, погибли два человека, трое — пострадали. Предварительно, вездеход упал в ущелье глубиной порядка 100-140 метров рядом с Агинским золотым месторождением, которое расположено в центральной части Камчатской области на территории Быстринского административного района.

«Вездеход с пятью геологами упал в ущелье», — сказали в МЧС РФ.

К месту случившегося из Петропавловска-Камчатского направили группу спасателей со спецоборудованием. Причины и обстоятельства гибели геологов устанавливают.