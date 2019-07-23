МЧС сообщило об освобождении всех населенных пунктов Приангарья от воды

Все пострадавшие от наводнения населенные пункты на территории Иркутской области полностью освобождены от воды. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России во вторник, 23 июля.

Наводнение в Приангарье случилось в конце июня. Режим ЧС продолжает действовать в восьми районах. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Жертвами наводнения стали 25 человек, без вести пропали семь. Всего за период паводка в 110 населенных пунктах оказались подтоплены почти 11 тысяч жилых домов, в которых проживают 34 234 человека.

«Подтопленные в результате наводнения населенные пункты Иркутской области полностью освобождены от воды», — сообщили в МЧС.

За минувшие сутки в Тулуне проводилась просушка двух многоквартирных жилых домов, в Нижнеудинске — пяти социально значимых объектов. Всего с начала восстановительных работ просушили помещения 26 социально значимых объектов, включая детсады, школы и поликлиники.