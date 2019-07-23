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17:19   23 Июля 2019
Россия

МЧС сообщило об освобождении всех населенных пунктов Приангарья от воды

МЧС сообщило об освобождении всех населенных пунктов Приангарья от воды

Все пострадавшие от наводнения населенные пункты на территории Иркутской области полностью освобождены от воды. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России во вторник, 23 июля.

Наводнение в Приангарье случилось в конце июня. Режим ЧС продолжает действовать в восьми районах. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Жертвами наводнения стали 25 человек, без вести пропали семь. Всего за период паводка в 110 населенных пунктах оказались подтоплены почти 11 тысяч жилых домов, в которых проживают 34 234 человека.

«Подтопленные в результате наводнения населенные пункты Иркутской области полностью освобождены от воды», — сообщили в МЧС.

За минувшие сутки в Тулуне проводилась просушка двух многоквартирных жилых домов, в Нижнеудинске — пяти социально значимых объектов. Всего с начала восстановительных работ просушили помещения 26 социально значимых объектов, включая детсады, школы и поликлиники. 

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Автор: Арсений Аскольский
#мчс #наводнение #иркусткая область

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