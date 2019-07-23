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17:07   23 Июля 2019
Россия

Таможенники задержали контрабандную партию сигарет в Смоленской области

Таможенники задержали контрабандную партию сигарет в Смоленской области

Представитель Федеральной таможенной службы РФ во вторник, 23 июля, сообщил, что таможенники в Смоленской области задержали контрабандистов, которые перевозили более 790 тысяч пачек сигарет белорусского производства на сумму около 29 миллионов рублей. По информации ФТС РФ, грузовик с прицепом, который следовал из Литвы в Афганистан транзитом через Белоруссию и Россию, задержали в районе автодороги М-1 «Беларусь».

«Товар массой 20 тонн в ночное время выгрузили в один из ангаров в данном районе. Сигареты перемещались без акцизных марок», — добавили в ведомстве.

Таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды табачных изделий. Товар и автомобиль поместили на склад временного хранения. В отношении брянской компании-перевозчика возбудили два дела об административном правонарушении.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #таможня #контрабанда #сигареты

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