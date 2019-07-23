Массовая миграция бабочек зафиксирована на юге Нижегородской области
Массовую миграцию бабочек заметили жители Нижегородской области. Об этом 23 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на Нижегородский референтный центр Россельхознадзора.
«Жители юга Нижегородской области наблюдают массовую миграцию желто-оранжевых бабочек. В частности, по словам жителей Сергача, по трассе просто невозможно проехать: все лобовое стекло в бабочках», — передает ведомственный центр.
Эксперты референтного центра отмечают, что такое поведение объясняется массовой миграцией насекомых. Так, заведующая лабораторией фитосанитарных экспертиз и обследований Лариса Медведева рассказала, что речь идет о бабочке-репейнице, которая обитает на полях, городских клумбах и садовых участках. Она объяснила, что насекомые в определенные часы начинают движение в одном направлении, это и называется миграционным инстинктом.
«Миграционный инстинкт – своеобразная программа, заложенная в самой молекуле ДНК организма, заставляющая его в определённые периоды перемещаться на огромные расстояния в поиске мест, наиболее пригодных для продолжения жизни», — сказала она.
Скорость бабочек во время миграции может достигать 25-30 километров в час, а в других случаях они способны за день преодолеть расстояние до 500 километров. В целом весь перелет может превышать пять тысяч километров.