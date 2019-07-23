Минтруд хочет софинансировать выплаты на третьего ребенка регионам Урала и Сибири

Министерство труда и социальной защиты РФ во вторник, 23 июля, предложило независимо от показателей рождаемости софинансировать из бюджета ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до трех лет в субъектах, которые входят в состав Уральского и Сибирского федеральных округов. Соответствующий проект обнародовали на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, Минтруд предложил изменить указ российского лидера о мерах по реализации демографической политики страны в части софинансирования из федерального бюджета ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей до трех лет. Софинансировать расходы субъектов, которые входят в состав Урала и Сибири, предложили с 1 января 2020 года.

Ведомство также предложило региональным властям установить с 1 января 2020 года семьям, которым нужна поддержка, ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума детей в регионе.