Минтруд хочет софинансировать выплаты на третьего ребенка регионам Урала и Сибири
Министерство труда и социальной защиты РФ во вторник, 23 июля, предложило независимо от показателей рождаемости софинансировать из бюджета ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до трех лет в субъектах, которые входят в состав Уральского и Сибирского федеральных округов. Соответствующий проект обнародовали на портале нормативных правовых актов.
Согласно документу, Минтруд предложил изменить указ российского лидера о мерах по реализации демографической политики страны в части софинансирования из федерального бюджета ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей до трех лет. Софинансировать расходы субъектов, которые входят в состав Урала и Сибири, предложили с 1 января 2020 года.
Ведомство также предложило региональным властям установить с 1 января 2020 года семьям, которым нужна поддержка, ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума детей в регионе.
Министр Максим Топилин провел личный приём гражданhttps://t.co/goJ1qLIXQp pic.twitter.com/wAEpzGwYLq— Минтруд России (@MintrudRF) 23 июля 2019 г.