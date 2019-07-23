Путин поручил разработать рекомендации по производству вакцин

Российский лидер Владимир Путин поручил Минпромторгу РФ и Минздраву РФ разработать рекомендации по производству иммунобиологических лекарственных препаратов. Срок исполнения — 15 декабря текущего года.

Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на официальном сайте президента во вторник, 23 июля. Министерства должны учитывать потребность регионов России в различных формах выпуска препаратов, которые используются для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок.

Ответственными за выполнение поручения Путин назначил руководителя Минпромторга Дениса Мантурова и главу Минздрава Веронику Скворцову.