Незарегистрированные кандидаты пытаются надавить на вышедшую с больничного Памфилову

Муниципальные депутаты из различных округов Москвы вышли на пикет к зданию Мосизбиркома, требуя соблюдения законов РФ. Они выступают против поблажек независимым кандидатам, которые требуют регистрации лишь по праву того, что называют себя «оппозицией». Почти на всех плакатах пикетчиков виден призыв, обращенный к главе российского ЦИК Элле Памфиловой: «Не допускай!», сообщают «Народные новости».

Во вторник, 23 июля, с «независимыми» кандидатами после больничного встретилась Памфилова, однако протеже блогера Алексея Навального в ходе беседы всячески пытались давить на главу Центризбиркома.

Пикетирующие избирком мундепы знают, что такое предвыборная кампания и сбор подписей избирателей не понаслышке. И они крайне недовольны тем, что нарушителей с откровенно сфальсифицированными подписями даже в перспективе могут допустить на выборы.

Ранее МГИК отказала в регистрации сторонникам Навального, в числе которых Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и другие. Основания были серьезные: процент допустимого числа недостоверных подписей в их листах значительно превысил порог. Как сообщил журналистам на пресс-конференции член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, многие «подписавшиеся» на самом дели давно мертвы. Кроме того, полиция накрыла целый «цех» по фальсификации подписей в поддержку Соболь в одной из квартир в центре Москвы.

Всего в регистрации Мосизбирком отказал 57 кандидатам. Вышедшие на пикеты столичные парламентарии подчеркивают, что оснований не верить комиссиям у них нет. Они также подчеркивают, что подделка подписных листов уголовно наказуема.

Однако попавшиеся на подлоге кандидаты требуют, чтобы выборы проходили по их правилам, а не по закону РФ. То, что они нарушают законодательство, кандидаты знают. По словам главреда «Эха Москвы» и руководителя Общественного штаба наблюдения за выборами Алексея Венедиктова, Соболь сама вычеркнула 150 липовых подписей, надеясь, что остальные «косяки» в МГИК не заметят.

Активисты осознают, что через суд ничего не добьются и, за неимением аргументов в свою пользу, собирают митинги, давят на членов ОИК, МГИК и ЦИК. Но Памфилова дала понять четко, что закон един для всех, резюмирует издание.