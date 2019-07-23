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16:34   23 Июля 2019
Россия

Масштабные учения общевойсковых армий стартовали в ЮВО

Масштабные учения общевойсковых армий стартовали в ЮВО

Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев во вторник, 23 июля, сообщил, что соединения и воинские части 49-й и 58-й общевойсковых армий ЮВО приступили к двусторонним командно-штабным учениям под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова.

По его словам, задействуют авиационные части четвертой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЮВО, а также соединения и воинские части, материально-техническое и медицинское обеспечения. В ходе учений задействуют абсолютно все объединения округа, включая Черноморский флот и Каспийскую флотилию.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #учения #минобороны #общество #юво

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