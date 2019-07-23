Вертолет с россиянами рухнул в Средиземное море

Вертолет Robinson рухнул в Средиземном море у итальянского острова Горгона. Предположительно, погибли двое россиян — мужчина и женщина. Об этом пишет газета La Nazione во вторник, 23 июля.

По данным издание, в в районе крушения спасатели нашли тела женщины, пассажирки вертолета, и летчика. 37-летний предположительно россиян числится пропавшим без вести. По данным СМИ, он владелец вертолета.

Воздушно судно отправилось с озера Комо и следовало в Олбию (Сардиния).